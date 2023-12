Benavente apoia novo aeroporto, mas salienta que este não fica em Alcochete

A maioria do Campo de Tiro está em Benavente e, por isso, o concelho ouve com algum desagrado que se continue a ouvir que o novo aeroporto poderá vir a ser construído em Alcochete.

Cerca de 80% do Campo de Tiro da Força Aérea onde poderá vir a ser construído o futuro aeroporto internacional de Lisboa está situado no concelho de Benavente e os restantes 20 por cento na freguesia de Canha, no concelho do Montijo. Por estar mais próximo desta vila, o Campo de Tiro foi conhecido durante anos como “Campo de Tiro de Alcochete”. Mas em 2009 passou a denominar-se simplesmente “Campo de Tiro da Força Aérea”.

Por isso, no concelho de Benavente, encara-se com alguma surpresa e com algum desagrado que se continue a ouvir com frequência que o novo aeroporto poderá vir a ser construído em Alcochete. A Câmara benaventense, de maioria CDU, apoia a construção do aeroporto no seu território. Sabe que obrigará a uma nova revisão do Plano Director Municipal (PDM), já depois de terem sido suspensas as medidas restritivas de ocupação dos solos que vigoraram durante anos, mas garante que não vai permitir uma “descaracterização” do território do concelho.

O Campo de Tiro fica no extremo sul da freguesia de Samora Correia (uma das mais extensas do País com 330 quilómetros quadrados), a mais de 15 quilómetros dos principais núcleos urbanos do concelho – Benavente, Samora e Porto Alto. O espaço do Campo de Tiro está rodeado por áreas florestais e agrícolas, boa parte delas pertença da empresa pública Companhia das Lezírias. Carlos Coutinho, presidente da Câmara de Benavente, salienta que o município ribatejano tem 40% dos seus 504 quilómetros quadrados como área florestal, 7% como área urbana e os restantes 53 como área rural. E garante que não quer perder estas características que o distinguem da Área Metropolitana de Lisboa. Entende, todavia, que é possível conciliar esta objectivo com a construção do aeroporto e da cidade aeroportuária que lhe deverá estar associada.

“É um dia feliz para todos e um desafio para o território. Para nós, que conhecemos o território, esta infra-estrutura merece da nossa parte muita atenção, mas não vamos descaracterizar o concelho”, afiança o edil, que terminará em 2025 o seu terceiro mandato à frente da autarquia e não poderá voltar a concorrer. “Tem que ser esta a altura para se procurar, em definitivo, encontrar a solução que melhor servirá o país”, sustenta Carlos Coutinho, vincando que todos os autarcas gostariam de ter uma estrutura aeroportuária no seu território, “devidamente enquadrada e com questões fundamentais salvaguardadas”. Para o autarca da CDU, a localização do aeroporto internacional no Campo de Tiro da Força Aérea “responde às necessidades nacionais, constituindo-se como uma mais-valia para o País e para o desenvolvimento económico do município e da região”.

A Câmara de Benavente salienta, todavia, que o “Campo de Tiro da Força Aérea”, que tem esta designação desde 2009, “localiza-se no Município de Benavente e não em Alcochete. O Campo de Tiro é localizado na freguesia de Samora Correia (na sua grande extensão) e em menor implantação na freguesia de Canha, no Montijo”, acrescenta a edilidade benaventense, frisando que Carlos Coutinho tem mencionado sempre que a localização territorial “certa” é na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

“Certamente pela proximidade ao concelho vizinho de Alcochete, a comunicação social tem ignorado essa realidade, transformando-se numa situação desagradável para a autarquia e motivo de espanto para a população. Lembramos que o Campo de Tiro deixou de ter a designação Campo Tiro de Alcochete, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 232/2009, de 15 de Setembro, passando a designar-se Campo de Tiro da Força Aérea, fruto da posição assumida e reivindicada ao longo de largos anos pela autarquia de Benavente”, conclui a Câmara benaventense.