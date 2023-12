O regresso da impotência europeia

1. Quando se dirigiu à reunião de Tóquio dos líderes do G7, na quarta-feira passada, Volodymyr Zelensky lembrou-lhes que continua a ser do seu interesse não vacilar no apoio à Ucrânia. “A Rússia só acredita numa coisa: que, no próximo ano, a solidez do mundo livre vai colapsar”, disse-lhes. “A Rússia, prosseguiu o Presidente ucraniano, acredita que a América e a Europa vão revelar fraqueza e não vão manter o seu apoio à Ucrânia.” Ora, é vital para o Ocidente “manter o apoio àqueles que lutam pela sua liberdade quando ela é atacada”.

