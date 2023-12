MLS: Columbus Crew vence liga norte-americana de futebol

O Columbus Crew sagrou-se campeão da Major League Soccer (MLS, a liga norte-americana de futebol), este sábado, ao vencer em casa, no Ohio, a final da prova frente ao Los Angeles FC (LAFC) por 2-1.

O destino da final ficou praticamente selado na primeira parte, com os anfitriões orientados pelo francês Wilfried Nancy a sufocarem por completo os californianos, com uma posse de bola a rondar os 70%. Cucho Hernández abriu o marcador para Columbus ao minuto 33 com a conversão de uma grande penalidade por mão na bola de Diego Palacios, num lance de decisão discutível - a bola toca primeiro no peito do defesa equatoriano do LAFC e rola braço abaixo. Yaw Yeboah aumentaria a vantagem quatro minutos depois, confirmando o domínio total de Columbus.

Columbus entrou em modo de gestão no segundo tempo, reduzindo a intensidade e cedendo espaço ao LAFC, que acabaria por rondar a baliza do anfitrião e reduzir a desvantagem ao minuto 73 por intermédio do gabonês Denis Bouanga, ex-Saint Étienne e melhor marcador do campeonato, após uma perda de bola em zona proibida. O recital táctico da primeira parte deu lugar a um jogo mais disputado mas feio e indisciplinado. O Columbus Crew acabaria capitaneado pelo cabo-verdiano Steven Moreira, após saída de Darlington Nagbe nos minutos finais.

Com este triunfo, a equipa do Ohio alcança o terceiro campeonato da sua história, tornando-se na terceira equipa com mais títulos nas 28 edições da MLS, atrás do LA Galaxy e do DC United.