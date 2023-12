MLS fecha temporada mais rentável de sempre, mesmo com Messi longe da final

Ponto de situação para quem não ouve falar da Major League Soccer (MLS) desde a chegada mediática de Lionel Messi, em Julho, ao Inter Miami: a equipa da Florida terminou a temporada em Outubro, em antepenúltimo lugar na Conferência Leste, e o argentino nunca chegou a estar perto de atingir o play-off e a final da competição, que se decide este sábado, no Ohio, às 16h locais (21h em Portugal continental), entre o anfitrião Columbus Crew e o Los Angeles FC (LAFC). Mas ainda que curta, esta não foi uma época totalmente inglória para Messi e para o Miami, que conquistou em Agosto a Taça das Ligas (americana e mexicana) frente ao Nashville, o primeiro troféu da história do clube, e que foi finalista da Taça US Open no mês seguinte, onde perdeu com o Houston Dynamo.

