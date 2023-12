O homem que distribui jogo, mas também ataca e não age por impulso

Quando era miúdo, José Luís Carneiro adorava jogar futebol. Na verdade, ainda hoje, aos 52 anos, gosta e sempre que pode alinha numa partida. Em catraio, nas ruas Baião ou nas instalações desportivas da sua terra natal, alinhava com a camisola sete, o mesmo número que Nené usava no Benfica. A admiração pelo “jogador inteligente que nunca sujava os calções” fez com que se tornasse adepto do clube lisboeta, apesar de nascido no distrito do Porto.

