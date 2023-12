Arons de Carvalho e Liberto Cruz, fundadores do PS, apoiam José Luís Carneiro

Já nas secções do PS nas comunidades Europa e Fora da Europa, 13 do 21 coordenadores também manifestaram apoio à candidatura de Carneiro.

Alberto Arons de Carvalho e Liberto Cruz, dois fundadores do PS, anunciam esta sexta-feira o seu apoio a José Luís Carneiro, candidato a secretário-geral do PS. Contando com José Leitão, que é mandatário da candidatura, passam a ser três os fundadores do partido que apoiam o actual ministro da Administração Interna.

Jornalista entre 1974 e 1976, Arons de Carvalho foi depois deputado pelo PS — por nove legislaturas —, secretário de Estado da Comunicação Social nos governos de António Guterres e dirigente da Juventude Socialista. Já Liberto Cruz é poeta e ensaísta, tendo contribuído para a fundação do PS, na Alemanha, em 1973.

Na quinta-feira, a Lusa noticiou que 13 dos 21 coordenadores de secções do PS nas comunidades Europa e Fora da Europa manifestaram o seu apoio a José Luís Carneiro. São eles António Oliveira (Paris), Manuel Ferreira (Nantes), Jorge Telles (Clermont-Ferrand), Jorge Campos (Lyon), João Luís (Andorra), Manuel Campos (Frankfurt), Daniel Soares (Bremerhaven), João Durão (Luxemburgo), Ana Maria Pica (Zurique), Jorge Rosmaninho (São Paulo), Fernando Topa (Caracas), António Pires Filho (Santos) e Alfredo Stoffel (representante da secção Europa).

Citado pela Lusa, o deputado socialista Paulo Pisco, responsável pela candidatura de Carneiro nos círculos da Europa e Fora da Europa, considerou que os apoios são uma “consequência natural e lógica” do trabalho do candidato enquanto secretário de Estado das Comunidades.

Segundo Pisco, nesse período Carneiro teve uma “relação de proximidade com praticamente todos” os coordenadores de secções, mostrando sempre uma “disponibilidade que lhe é própria”.

As eleições para secretário-geral do PS decorrem a 15 e 16 de Dezembro. Além de Carneiro, Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infra-Estruturas e actual deputado do PS, e Daniel Adrião também são candidatos à chefia do partido.