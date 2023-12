100 anos da maior estrela de Hollywood: o letreiro

Não pensamos em Hollywood sem pensar em sonhos, oportunidades, cinema e, claro, no grande letreiro no alto do monte Lee. Edificado há 100 anos, este ponto turístico de Los Angeles não teve uma história pacífica. Entre queixas e manifestações, contra todas as probabilidades, as nove letras mantiveram-se onde (quase) sempre estiveram.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt