Regulador britânico quer aceder à foto de quem visita sites pornográficos

A agência reguladora das comunicações no Reino Unido, Ofcom, está a considerar a possibilidade de exigir aos utilizadores de sites de pornografia um documento de identificação e uma fotografia para acederem aos conteúdos. É uma das medidas propostas no Online Safety Act (em português, a Lei da Segurança Online) para proteger as crianças dos conteúdos pornográficos na Internet.

Entre as sugestões deixadas pela Ofcom numa lista tornada pública esta terça-feira, 5 de Dezembro, o regulador sugeriu uma estratégia de "correspondência da identificação fotográfica", em que "os utilizadores podem carregar um documento de identificação com fotografia, como uma carta de condução ou um passaporte, que é depois comparado com uma imagem do utilizador no momento do carregamento para verificar se são a mesma pessoa".

Outra proposta está relacionada com uma "estimativa da idade facial" com base nas características do rosto de um utilizador. Nesse projecto, a orientação (que ainda está numa versão preliminar, não se encontrando concluída) sugere que, sempre que o sistema estime que o utilizador tem uma idade abaixo de um determinado valor — por exemplo, 25 anos —, deve passar por uma segunda verificação de idade através de um método alternativo.

O documento inclui também outras sugestões. Uma delas é que o utilizador consinta que o seu banco partilhe informações que confirmem ter mais de 18 anos com o serviço de pornografia — embora não partilhe a data de nascimento. Outra é que o utilizador forneça os dados do seu cartão de crédito ou dos cartões digitais ao serviço, uma vez que só os maiores de 18 anos podem ter acesso a esse tipo de cartões bancários no Reino Unido.

A Lei da Segurança Online está a ser desenvolvida para tornar o discurso e os conteúdos online mais seguros. O acesso à pornografia por crianças é um dos pontos mais preponderantes desta nova lei porque, segundo as estatísticas britânicas, as crianças começam a consumir este tipo de conteúdos na Internet, em média, aos 13 anos. Um quarto delas (27%) cruza-se com os primeiros conteúdos pornográficos aos 11 anos.

"A pornografia está demasiado acessível às crianças na rede e as novas leis de segurança em linha deixam claro que isso tem de mudar", considerou a directora executiva da Ofcom, Dame Melanie Dawes: "Independentemente da abordagem, esperamos que todos os serviços ofereçam uma protecção robusta às crianças contra o risco de se cruzarem com pornografia e que também garantam a salvaguarda dos direitos e liberdades de privacidade dos adultos no acesso a conteúdos legais."