Meta vai passar a encriptar mensagens no Facebook e no Messenger

Com esta alteração, as mensagens ficam automaticamente encriptadas e possíveis intrusos são impedidos de ler as mensagens trocadas entre utilizadores.

A Meta começou a implementar a encriptação de mensagens pessoais e chamadas no Messenger e no Facebook. A informação foi avançada pela empresa esta quarta-feira, 6 de Dezembro.

“Após tantos anos a trabalhar na reconstrução do Messenger, actualizamos a aplicação com encriptação ponto a ponto predefinida para todas as chamadas e mensagens pessoais”, anunciou Mark Zuckerberg, presidente executivo da Meta [que detém o Facebook, o Instagram e o WhatsApp], na sua página de Facebook.

A encriptação já está activa, mas poderá demorar algum tempo até que todas as contas do Messenger sejam actualizadas, explicou a Meta.

Já anteriormente, o Messenger tinha a opção de activar a encriptação ponto a ponto, permitindo que uma mensagem apenas fosse lida pelo remetente e pelos destinatários. Agora, com esta alteração, as mensagens já ficam automaticamente encriptadas.

A Meta, detentora do WhatsApp — aplicação que já encripta mensagens automaticamente —, garantiu que a encriptação permite aos utilizadores estarem a salvo de hackers. Com esta actualização, possíveis intrusos são impedidos de ler as mensagens trocadas entre utilizadores.

A questão da encriptação ponto a ponto tem gerado discórdia entre governos e empresas. Em Setembro deste ano, o Governo britânico instou a Meta a não adoptar a encriptação no Instagram, no Facebook e no Messenger sem serem implementadas medidas de segurança para proteger crianças de abusos sexuais.

Governos, como o dos Estados Unidos, da Austrália e do Reino Unido, têm vindo a pedir inclusive o acesso a mensagens encriptadas nas aplicações da empresa para que consigam investigar casos de terrorismo, pornografia infantil e extorsão online.