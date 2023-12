Aumento de salário mínimo e expansão do complemento da prestação para a inclusão estão entre as explicações possíveis. É preciso recuar 17 anos para ver um número tão reduzido de beneficiários do RSI.

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) atingiu um mínimo histórico: 181.329 beneficiários em Outubro, menos 14.587 do que no mês homólogo do ano anterior. Para encontrar um número próximo é preciso recuar 17 anos.