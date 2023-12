Porque é que Costa sorri no dia da demissão?

Esta quinta-feira marca um fim de ciclo no Governo com a passagem do executivo para a gestão corrente.

E assim termina um Governo. O executivo continua em gestão por mais uns meses, mas teve um fim com data marcada no calendário. Mas, um mês depois da demissão de António Costa, o primeiro-ministro voltou a ter motivos para sorrir, seja qual for o seu futuro.

