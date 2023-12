Delícias de uma rotina em tempos conturbados

Despertador. Levantar contra vontade. Primeira chatice. Tomar banho. Não tomar banho. Vestir. Tomar (ou não) o pequeno-almoço. A correr. Transportes públicos. Carro. Moto. A pé. Chuva. Vento. Frio. Sol. Calor. Frio. Transpiração. Gente. Solidão. Emprego. Chatices. Que chatice. Computador. Emails. Montes de emails. Atrasos na resposta. Prazos. Chefe chato. Chefe simpático. Chefe. Hierarquia. Horário de trabalho. Pausas. Café. Converseta com colegas. Monólogos na casa de banho. Almoço. Restaurante cheio. Que chatice. Restaurante vazio. Que porcaria. Lancheira. Microondas avariado. Não há direito. Ginásio. Não há tempo. Compras para o Natal. Para os anos da cunhada. Ou dos miúdos. Café. Parte da tarde. Sono. Torpor. Falta de vontade. Que seca. Chefe. Hierarquia. Colegas de trabalho. Que chatice. Cinco da tarde. Seis da tarde. Sete da tarde. Oito da noite. Transportes públicos. Carro. Moto. A pé. Filas. Rádio. Telefone. WhatsApp. Insta. Tiktok. Política nacional. Internacional. Aldrabões. Gatunos. Todos o mesmo. Nada como dantes. Antes é que era. Que porcaria de país. Porcaria de mundo. Buzinas. Filas. Anormal do carro da frente. Anormal do carro de trás. Anormal do carro do lado. Metro cheio. Autocarro cheio. E o Governo? Corruptos. Todos corruptos. A oposição só quer lá chegar. Mais nada. Farinha do mesmo saco. São todos o mesmo. Caramba, nunca mais chego a casa. E os miúdos, já fizeram os trabalhos? Já tomaram banho? O que vai ser do jantar, vou chegar a horas? Esta fila, que chatice. Gasolina gasta. Pneus gastos. Paciência gasta. No limite. Chegada a casa. Miúdos. Marido. Mulher. Lufa-lufa. Forno. Microondas. Rápido. Roupa na corda para tirar. Roupa no chão para arrumar. Roupa por passar. Jantar. Trabalhos de casa. Lavar os dentes. Xixi. Cama. Só para alguns. Outros ficam. Estou no limite. Tanto por fazer e o dia já vai tão longo. Que raiva. Que inferno. Cozinha. Máquina da loiça. Máquina da roupa. Organização das lancheiras para o dia seguinte. Emails atrasados. Que se lixe. Canseira. Televisão. Palestina e Israel. Ucrânia. Não tenho paciência nem cabeça. Que terror. Deve ser tramado viver assim. Mortos e feridos. Dez mil mortos? Nem imagino o que seja. Deve ser lixado. Cinco mil crianças. Bolas. Que injustiça. Sacanas daqueles tipos. Fome. Estropiados. Aleijados. Feridos. Deslocados. Desgraçados. Condenados. Enganados. Espoliados. Violados. Assassinados. Miseráveis. Ainda bem que aqui há paz. Ao menos isso. Valha-nos a Providência. Ainda tanto por fazer. Faltam os lençóis e as toalhas. Têm de ficar preparados para amanhã. Pô-los a secar na corda. Onze da noite. Sofá. Finalmente. Menos de um minuto. Pimba. Nem me lembro. Havia bombas. Uns rockets sobre Gaza, acho. Ou era na Ucrânia? Hospitais pelos ares. Feridos. Mortos. E os túneis. E as crianças. E os velhos. Caramba, tantas desgraças. Quem terá razão? Todos. Nenhum. E o Putin? Esse tipo sem escrúpulos. O mundo está tramado. E qualquer dia temos outra vez o Trump. Não tenho cabeça. Mas está tudo longe. Felizmente. É lá com eles. Todas estas chatices, estas desgraças. Ainda bem que é longe. Hora de dormir. Não me aguento em pé. Levantar às seis da manhã. Que chatice de dia, amanhã. Imensas reuniões. E o chefe. Bom, amanhã é outro dia. Haja sol. Se chover é uma chatice. Os miúdos não podem ir às actividades. O céu fica cinzento. Dá-me cabo do humor. Suga-me a energia. Qualquer dia meto baixa. Mas ao menos há paz. E saúde. Valha-nos isso.

“Relativizar: Considerar (algo) sob um ponto de vista relativo e não absoluto”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2023,https://dicionario.priberam.org/relativizar.