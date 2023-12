Morreu Nuno Graciano. Apresentador tinha 54 anos

Ficou conhecido por dar a cara a programas como Doutores e Engenheiros (TVI), no qual se estreou, ou Não Há Crise (SIC). Estava hospitalizado, com prognóstico reservado, desde o início da semana.

O apresentador de televisão e empresário Nuno Graciano morreu, nesta quinta-feira, confirmou a SIC, canal para o qual trabalhou entre 2006 e 2011. O ex-apresentador estava internado desde o início da semana, com prognóstico reservado, devido a um “problema de saúde” que a família, que avançou com essa informação nas redes sociais, não especificou. Outras fontes indicam que Graciano sofreu um ataque cardíaco.

Nuno Graciano começou no pequeno ecrã a apresentar o programa Doutores e Engenheiros, na TVI, em 1994. Seguiram-se vários projectos na SIC, nomeadamente os programas Contacto (com Rita Ferro Rodrigues e posteriormente com Maya) ou Não Há Crise. A SIC lembra que “o apresentador foi uma figura incontornável na história da televisão, tendo passado por vários programas. Com Não Há Crise, [arrancava] centenas de gargalhadas”.

Em 2013, trocou o canal de Paço de Arcos pela CMTV, onde se voltou a juntar com Maya para apresentar a Manhã CM. Em 2019, apresentou o O Meu Clube no Canal 11, tendo, posteriormente, regressado à casa que o viu nascer como apresentador: na TVI, participou no Big Brother Famosos 2022 como concorrente; foi repórter convidado do Somos Portugal; e comentador no Dois às 10 e no Extra do Big Brother.

Paralelamente, enveredou pela política, tendo-se candidatado à Câmara Municipal de Lisboa pelo Chega, e estava ligado à área da restauração, com o restaurante Latina Grill, em Cascais.