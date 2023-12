Chuva deve abrandar no fim-de-semana prolongado (e as temperaturas sobem)

A chuva forte que afecta as regiões do litoral Norte e Centro esta quinta-feira vai abrandar durante o fim-de-semana prolongado. A precipitação intensa deverá dar lugar aos aguaceiros ocasionais e o vento soprará mais fraco já a partir do feriado de sexta-feira.

“Estamos com a passagem de uma superfície frontal fria que nos traz um tempo bastante severo para esta quinta-feira, que deve prolongar-se até ao final da tarde desta quinta-feira. No entanto, esta frente vai partindo de Norte para Sul e deve fazer passar gradualmente a um regime de aguaceiros na sexta-feira, dia 8 de Dezembro”, afirma ao PÚBLICO Cristina Simões, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo estão sob alerta laranja até às 18h desta quinta-feira, 7 de Dezembro, devido à previsão de “precipitação, por vezes forte e persistente, e com trovoadas ocasionais”. Fica assim o aviso, refere a meteorologista, para aqueles que vão iniciar viagens de carro sob a chuva na véspera de feriado.

A chuva intensa desta quinta-feira já fez alguns estragos no Norte do país. Em Caminha, um túnel ficou inundado, chegando mesmo a reter um carro, segundo a Lusa. No Porto, várias vias da cidade ficaram condicionadas devido ao alagamento da estrada, refere o Porto Canal.

O IPMA estima a possibilidade de queda de neve acima de 1400 metros de altitude. Havendo aguaceiros na noite de quinta para sexta-feira, estes já se poderão apresentar sob a forma de neve na Serra da Estrela. “Não se espera um grande nevão”, afirma a especialista do IPMA.

Cristina Simões alerta ainda para o aviso emitido pelo IPMA de agitação marítima para sexta-feira. O vento tende a intensificar-se do quadrante sul, com rajadas até 70 quilómetros por hora na faixa costeira, a norte do Cabo Raso e nas terras altas. “Temos ondas que poderão chegar aos cinco metros, e daí o aviso amarelo até às 15h do dia 8 de Dezembro”, refere a especialista.

“No que toca às temperaturas, estas devem subir gradualmente, podendo ficar até ligeiramente acima da média para esta época do ano, que já estamos em Dezembro. As temperaturas poderão chegar no domingo a 20 graus Celsius de máxima e 12 ou 13 graus Celsius de mínima. Portanto, temperaturas bastante amenas para a época do ano”, refere a meteorologista.