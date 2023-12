Em que ponto está a lei da IA na UE? Conselho, Parlamento e Comissão tentam resolver impasse

Os modelos por detrás de novos sistemas de IA generativa (tipo ChatGPT) e a vigilância biométrica estão no centro do impasse. França, a Itália e Alemanha defendem mais auto-regulação.

Os legisladores europeus esperavam definir regras harmonizadas para a inteligência artificial (IA) até 2024 para garantir que os sistemas desenvolvidos e utilizados na Europa respeitam os valores e direitos da UE, incluindo a privacidade e a segurança. A um mês do final do ano, porém, cumprir esta meta revela-se difícil. Um dos maiores desafios é a regulação dos modelos na base de sistemas como o ChatGPT.

Desde Junho que a proposta de regulamento aprovada pelo Parlamento Europeu é analisada em trílogos, reuniões à porta fechada em que os representantes das instituições legislativas europeias – o Parlamento, a Comissão e o Conselho – discutem as suas posições para chegarem a um acordo final.

O próximo trílogo está agendado para esta quarta-feira, dia 6 de Dezembro. Se os representantes europeus não chegarem a um consenso até ao final do dia, o debate deve ser interrompido até 2024 e possivelmente adiado até ao final das eleições para o Parlamento Europeu, em Junho. O PÚBLICO faz o ponto da situação sobre as discussões.

Em que ponto está a discussão?

Os representantes europeus concordam com uma abordagem de risco, com regras específicas consoante o perigo da tecnologia IA utilizada. A base da legislação mantém-se idêntica desde a proposta inicial da Comissão Europeia, em 2021. Sistemas de IA de filtragem de spam de email são um exemplo de risco mínimo e apenas requerem transparência. Ferramentas que classificam pessoas, colocando-as em categorias de acordo com características sensíveis ou protegidas, como a orientação sexual, são proibidas – o risco é considerado inaceitável. Sistemas com risco elevado incluem programas utilizados em infra-estruturas críticas ou em áreas como a saúde e devem ser registados numa base de dados da UE.

No entanto, o aparecimento de programas como o ChatGPT, capazes de produzir conteúdo original a partir de grandes quantidades de dados, levanta dúvidas sobre a melhor forma de regular os modelos por detrás destes sistemas. Somam-se dúvidas sobre a utilização IA para identificar pessoas em público.

Em que consiste o impasse?

Grandes modelos de IA

Um dos maiores desafios é a regulação dos grandes modelos de inteligência artificial, conhecidos por “modelos de base” (foundation models, em inglês), que usam grandes bases de dados para aprender a realizar várias tarefas (por exemplo, corrigir textos académicos, completar código informático ou moderar plataformas). São a base de sistemas de IA generativa, como o ChatGPT, da OpenAI, e o Bard da Google.

A proposta do Parlamento Europeu defende a criação de requisitos mais fortes de transparência para estes modelos, incluindo a partilha de detalhes sobre o seu funcionamento e o respeito de normas ambientais, para evitar potenciais riscos. Os modelos de base também devem estar sujeitos a supervisão humana e devem ser submetidos a avaliações periódicas para garantir a sua segurança e fiabilidade a longo prazo.

No entanto, alguns países membros, como França, Itália e Alemanha argumentam que uma supervisão rigorosa pode prejudicar a inovação das empresas europeias, particularmente face a gigantes da IA como a China e os Estados Unidos. Estes países propõem uma solução baseada na auto-regulação.

O que é que o regulamento actual diz sobre os modelos de base? O regulamento define modelos de base generativa como "um desenvolvimento recente" em que os algoritmos foram "treinados com um vasta gama de fontes de dados e com grandes quantidades de dados para realizar um grande número de tarefas", algumas para as quais não foram especificamente treinados. Estes modelos de base, "que geram conteúdos como texto, imagens, áudio ou vídeo" devem ser transparentes e explicáveis. Os utilizadores têm de ser informados de forma clara quando estão a interagir com um sistema que se baseia num modelo generativo, como o ChatGPT ou o Bing, e não podem ser obrigados a interagir com os programas. Apesar de reconhecer o impacto significativo destes modelos, o regulamento não classifica os modelos de IA generativa como tendo um risco elevado. A avaliação de risco depende da forma como são usados. A lei define o risco dos sistemas com base no potencial impacto na saúde, na segurança ou nos direitos fundamentais.

Identificação biométrica

Os legisladores também estão divididos quanto à criação de excepções que permitam usar sistemas de IA para identificar e analisar indivíduos em espaços públicos através de informação biométrica (por exemplo, reconhecimento facial ou reconhecimento de emoções).

A posição do Parlamento, apresentada em Junho, proíbe completamente o uso da inteligência artificial para fins de vigilância em tempo real. Os trílogos voltaram a levantar a possibilidade de usar estes sistemas para fins de segurança, mas os representantes do Parlamento Europeu recusam-se a ceder na autorização de sistemas de vigilância biométrica em locais públicos e na utilização de sistemas de reconhecimento de emoções em estabelecimentos de ensino ou locais de trabalho.