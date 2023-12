Ordenação das candidaturas para líder do PS motiva acusações entre apoiantes de Carneiro e Pedro Nuno

Pedro Nuno Santos enviou a candidatura por email no dia 29, mas apoiantes de José Luís Carneiro pedem prova da entrega. Pedro Nuno é a lista A, Carneiro a B e Adrião a C.

São ambos deputados e eram próximos por fazerem parte da comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, mas estão agora em lados opostos da barricada na corrida à liderança do PS por apoiarem candidatos diferentes e por causa de uma data e de uma letra. O deputado e antigo autarca de Celorico de Basto, Joaquim Barreto, acusa o também deputado e presidente da comissão organizadora do congresso (COC) do PS, Pedro do Carmo, de "falta de isenção" por ter dado a designação da lista A a Pedro Nuno Santos e, sem mostrar provas à candidatura adversária, garantir que este foi o primeiro a entregar a sua candidatura e a respectiva moção no dia 29.