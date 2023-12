Novo aeroporto: se quiser Montijo vote PSD, para Alcochete vote PS

O líder do PSD, Luís Montenegro, promete que, se for primeiro-ministro a partir de Março, “uma das primeiras decisões a tomar será escolher a localização do novo aeroporto” de Lisboa. Se possível, aliás, fá-lo-á no “primeiro dia”. Mas diz que o "poder político não tem que acatar" a conclusão do relatório elaborado pelos especialistas. Já Pedro Nuno Santos promete avançar mesmo sem consenso com o PSD. Neste Soundbite há espaço para análise.

