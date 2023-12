Dacia Duster chega à terceira geração mais robusto e com melhores capacidades off-road

O SUV prepara-se para uma nova vida, que se inicia no próximo ano, sem diesel e com duas variantes híbridas. É esperado para a Primavera e estima-se que se apresente por desde menos 20 mil euros.

O Duster foi, desde a sua introdução, em 2010, uma carta fora do baralho da Dacia. Enquanto outros modelos faziam ainda torcer o nariz, o Duster impôs-se desde o início pelas suas valências fora do asfalto (a ponto de ter criado algum frenesim à sua volta, com a criação de clubes um pouco por toda a parte).

Treze anos depois, a Dacia já não é a mesma marca, tendo elevado a qualidade de toda a sua gama, ainda que se tenha mantido na lógica dos preços baixos. Conseguiu a proeza apostando na racionalidade e cortando em tudo o que percebeu ser desvalorizado pelos seus clientes, sem sacrificar o que mais importava, da segurança à funcionalidade.

Agora, depois de ter revisto toda a sua gama de ponta a ponta, dotando-a de linhas mais atraentes e melhorando os seus automóveis de forma geral, pegou no Duster e voltou a colocá-lo um degrau acima.

Com traços que lhe conferem um aspecto ainda mais robusto e assertivo, as proporções foram revistas para, segundo o director de Design da Dacia, David Durand, “encontrar uma postura forte e equilibrada”. E, depois disso, explica Durand, “não são necessários artifícios para ajustar o estilo mais tarde”. As formas e os volumes são simples, com uma dianteira vertical, protecções estriadas das cavas das rodas, porta da bagageira de grandes dimensões e janelas laterais que se estendem ao longo de todo o perfil. Isso não significa que tenha desprezado as características que o levam para fora da estrada, como as protecções laterais na zona inferior da carroçaria que o envolvem.

A ideia de protecção volta a ser evidente no interior, em que a sensação de maior segurança é possível, desde logo, com a inclusão de um novo tablier alto, vertical e grande. No interior, a filosofia de dar foco ao essencial volta a dar cartas, com um ecrã central de 10,1 polegadas posicionado no campo de visão do condutor.

Esta terceira geração do Duster assenta na plataforma modular CMF-B, que, garante a marca, “melhora a experiência a bordo”, oferecendo mais espaço para passageiros e bagagem, não obstante não se registar um aumento significativo nas suas dimensões. O recurso à CMF-B também permitiu abrir as portas à electrificação do Duster, que deixa cair o diesel para abraçar variantes mild hybrid e híbridas.

As mecânicas novas começam com o Hybrid 140, já conhecido do Jogger, que assenta num bloco 1.6 a gasolina de quatro cilindros, a debitar 94cv, que se une a duas máquinas eléctricas (um motor de 49cv e um gerador/motor de arranque de alta tensão). A caixa é automática eléctrica, com quatro relações para o motor de combustão e duas para gerir o eléctrico, dispondo de travagem regenerativa, que aumenta significativamente o número de quilómetros que se consegue cumprir em modo eléctrico, sobretudo em ambiente urbano.

Outra novidade é o TCe 130, que combina um motor a gasolina de três cilindros e 1,2 litros turbo de nova geração a uma solução híbrida ligeira de 48V, para reduzir consumos e, consequentemente, emissões. O propulsor do TCe 130 está disponível com uma caixa de seis velocidades nas versões 4x2 e 4x4.

Por fim, o trio de mecânicas é encerrado com uma continuação: o Eco-G 100, assente no tricilíndrico de 1,0 litros, que pode ser alimentado a gasolina e a GPL, com vantagens em termos de gasto de combustível.

Não é de descurar ainda as capacidades todo-o-terreno do Duster de tracção integral, que é apresentado com uma altura ao solo de 21,7cm, tendo um ângulo de ataque de 31 graus, de saída de 36 e ventral de 24. Com transmissão 4x4 Terrain Control, inclui cinco configurações de condução: Auto, em que a transmissão distribui, automaticamente, a potência entre os eixos dianteiro e traseiro, em função da aderência das rodas e da velocidade; Neve, para estradas escorregadias; Lama/Areia, com regulações específicas para terrenos instáveis; Off-Road, que “imita” o modo 4x4 Lock do Duster actual, com a vantagem de distribuir automaticamente o binário pelas rodas; e Eco, com vista a poupar combustível.

A nova geração do Duster começa a chegar aos mercados a partir da Primavera, não havendo, para já, preços. No entanto, a marca estima disponibilizar a versão de entrada do SUV por menos de 20 mil euros. Actualmente, o Duster é comercializado desde 17.400€.