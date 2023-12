Passageiros nos comboios aumentam 19% no terceiro trimestre para 53 milhões

O aumento foi também registado na movimentação dos passageiros em aeroportos, no metropolitano e no transporte por via fluvial. Nos portos, movimento de mercadorias sofre redução.

O transporte de passageiros manteve a tendência de crescimento no terceiro trimestre de 2023, com uma subida de 19,1% nos utilizadores de comboios, em termos homólogos, para 53,2 milhões de passageiros transportados, informou esta quarta-feira, 6 de Dezembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as estatísticas da actividade dos transportes publicadas pelo INE, no terceiro trimestre "viajaram por comboio 53,2 milhões de passageiros (19,1% e 12,8% no segundo trimestre de 2023)", correspondendo a uma subida de 15,3% face ao trimestre de 2019, antes da pandemia de covid-19.

Já o metropolitano transportou 63,7 milhões de passageiros, naquele período, uma subida homóloga de 16,2% (tinha subido 18% no segundo trimestre) e uma descida de 1,8% face ao mesmo trimestre de 2019.

No caso dos aeroportos, foram movimentados 20,9 milhões de passageiros entre Julho e Setembro, correspondendo a um crescimento de 13,1% face ao mesmo período de 2022 (14,9% no segundo trimestre; 11,3% face ao terceiro trimestre de 2019).

No período em análise, o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 19,9% relativamente ao terceiro trimestre do ano passado (18,7% no segundo trimestre de 2023), atingindo 7,4 milhões de passageiros e aumentando 4,1% face ao mesmo trimestre de 2019.

Relativamente ao transporte de mercadorias, registou-se um aumento por via ferroviária (2,3%) e decréscimos por via marítima (-5,6%), via aérea (-6,1%) e rodoviária (-10,9%).

Face ao mesmo trimestre de 2019, os transportes de mercadorias por via aérea, marítima e ferroviária aumentaram (1,4%, 2% e 0,8%, pela mesma ordem), tendo o transporte por rodovia diminuído (-16,6%).