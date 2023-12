Esmiuçado o que se passa no cérebro de um adepto de futebol

Os adeptos de futebol são muitas vezes vistos como fãs malucos que gritam e sofrem de forma exagerada por um jogo que se espera que seja divertido. O cientista Francisco Zamorano, da Universidade San Sebastián (em Santiago de Chile), nascido e criado na capital chilena, viveu este entusiasmo pelo futebol em primeira mão, contando que este desporto era um motivo de orgulho no bairro onde cresceu. Num estudo que agora a sua equipa fez com recurso a ressonância magnética, Francisco Zamorano verificou que diferentes zonas do cérebro são activadas, dependendo do sucesso ou derrota da equipa preferida. Em Portugal, este tipo de estudos também já foi feito, com adeptos da Associação Académica de Coimbra e do Futebol Clube do Porto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt