Durante a pandemia, um quarto dos alunos não entenderam a matéria pelo menos uma vez por semana

Durante os períodos em que as escolas estiveram fechadas e as aulas foram dadas à distância por conta da pandemia, cerca de um quarto dos alunos (24%) em Portugal admitiram ter tido dificuldades em entender a matéria leccionada pelo menos uma vez por semana. Este dado é revelado na última edição do PISA (Programme for International Student Assessment), o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre o desempenho dos alunos com 15 anos, cujos resultados foram publicamente divulgados esta terça-feira.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt