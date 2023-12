Cavaco Silva: o líder da oposição em teletrabalho

O antigo Presidente da República escreveu no PÚBLICO que "as contas certas foram a armadilha que o Governo socialista montou para, com algum sucesso, desviar a atenção dos graves problemas do país". Cavaco Silva virou líder da oposição para colmatar as falhas de Luís Montenegro?

