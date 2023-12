Duas pessoas feridas em desabamento de prédio em Lisboa

Um edifício em obras desabou esta madrugada na Calçada da Picheleira, na zona do Beato, em Lisboa, atingindo edifícios contíguos e causando dois feridos ligeiros, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do departamento responsável pela protecção civil na Câmara Municipal de Lisboa.

A directora do Serviço Municipal de Protecção Civil, Margarida Castro Martins, disse à Lusa que um edifício desabou às 1h05 para cima de edifícios contíguos. A derrocada atingiu um prédio onde estavam, no 1.º andar quatro pessoas, duas idosas e uma mãe e filha, adiantou a fonte.

"Duas pessoas idosas ficaram soterradas e foram transportadas pelo INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]​ para o hospital de São José. As outras duas pessoas, filha e neta, encontram-se bem", adiantou. Quatro viaturas foram também atingidas pela derrocada do prédio.

Segundo os detalhes fornecidos pelo Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa nas redes sociais, a derrocada acontecer entre os números 25 e 29 da Calçada da Picheleira. As imagens mostram o aparato de ambulâncias e viaturas de bombeiros na rua aquando do incidente, assim como os destroços do edifício que caiu.

De acordo com fonte autárquica, o edifício contíguo à derrocada não tem condições de habitabilidade, estando prevista ainda esta segunda-feira de manhã uma fiscalização no local. As pessoas afectadas pela derrocada "têm por enquanto alternativa habitacional em casa de familiares", segundo Margarida Castro Martins

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil estavam no local, às 6h45, 38 operacionais apoiados por 12 viaturas. O Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa indica no seu site que mobilizou para o local vários meios e operacionais, entre os quais a Unidade Cinotécnica e a equipa de drones para buscas suplementares, não tendo sido detectadas mais nenhumas vítimas.