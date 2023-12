Designer Rei Kawakubo celebrada como Personalidade de Mérito Cultural

Japan News-Yomiuri via The Washington Post

O Governo do Japão escolheu a ícone do design de moda Rei Kawakubo como Personalidade de Mérito Cultural. Após o anúncio de 20 de Outubro, Kawakubo, 81 anos, emitiu uma declaração: “Esta honra foi possível graças ao apoio que recebi de muitas pessoas, incluindo a minha equipa e os que trabalham na produção de materiais e nas fábricas de costura, que se esforçaram arduamente para me ajudar a fazer roupas; gostaria de agradecer a todos mais uma vez”.

“Com este prémio, o Governo reconheceu a moda como uma entidade cultural e está a promover os estudos académicos e a escrita criativa”, continuou Rei Kawakubo. “Isto é muito encorajador e conduzirá a um desenvolvimento futuro nestes domínios. Embora não tenha poder para influenciar o actual clima social e as atrocidades que ocorrem em todo o mundo, gostaria de continuar a trabalhar na convicção de que fazer roupa — enquanto procuro novas formas de expressão à minha maneira — constitui uma forma de paz.”

Kawakubo desafia as tendências dominantes e segue o seu próprio caminho, muitas vezes rebelde. Por isso, receber uma fita ou uma medalha parece um pouco contraditório com a sua imagem.

Não há muito tempo, Kenzaburo Oe, que morreu em Março, recusou tornar-se Personalidade de Mérito Cultural e receber a Ordem da Cultura, pouco depois de ter sido laureado com o Prémio Nobel da Literatura. É provável que muitos dos fãs de Kawakubo desejassem que ela tivesse feito o mesmo.

No entanto, Kawakubo nunca se recusou a receber prémios ou condecorações. Tenho a sensação de que ela pode estar a agir mais por consideração pelos seus empregados do que por si própria. Os pais de alguns empregados ainda se agarram à noção desactualizada de que a moda “é para mulheres e crianças”. Mas, de acordo com um executivo da empresa de Kawakubo, sempre que a presidente recebe prémios e condecorações, isso ajuda muito a acalmar as preocupações dos pais cujos filhos trabalham na indústria da moda.

A Ordem da Cultura é a mais alta condecoração secular que pode ser atribuída a uma pessoa no Japão. Para receber esta honra, o beneficiário deve, numa primeira fase, ser designado como Pessoa de Mérito Cultural. Acredito que, dentro de pouco tempo, Kawakubo receberá a Ordem da Cultura. Se isso acontecer, ela será a terceira estilista a ser designada, depois de Hanae Mori, em 1996, e Issey Miyake, em 2010. Estes três designers ajudaram a divulgar a moda japonesa em todo o mundo.

Tanto Mori como Miyake criaram uma moda que é, de diferentes formas, fácil de compreender, baseada na ideia de que as roupas são feitas para serem usadas. No entanto, as criações de Kawakubo não têm qualquer consideração por essa noção e existem quase inteiramente no domínio da arte — poder-se-ia mesmo apelidar o seu trabalho de vanguardista.

É espantoso que ela esteja no activo há mais de meio século. Após a saída de Martin Margiela da indústria da moda, Kawakubo pode ser vista como a única pioneira da moda de vanguarda. A sua atitude criativa há muito que atrai a aclamação de outros designers. Kawakubo é vista como uma das poucas estilistas que pode rivalizar com o legado de Coco Chanel.

Curiosamente, foi Kawakubo quem teve a ideia de criar a Play Comme des Garçons, uma submarca que se tornou a maior e mais famosa linha da Comme des Garçons. Falando sobre a sua filosofia, Kawakubo disse: “Não desenho apenas roupas, também desenho empresas”.

A Comme des Garçons, que se tornou uma sociedade anónima em 1973, assinalou este ano o seu 50º aniversário. Esperando encontrar uma atmosfera festiva, visitei a empresa no dia da abertura da exposição feminina Primavera-Verão 2024 da marca em Minami-Aoyama, Tóquio, a 24 de Outubro. No entanto, para minha surpresa, o evento assemelhou-se a edições anteriores.

No entanto, lembrei-me do que Kawakubo me disse várias vezes em entrevistas anteriores: “Não falo da boca para fora [sobre estes assuntos]”. Para Kawakubo, o 50º aniversário não deve ter sido diferente de qualquer outro acontecimento.

A este respeito, vem-me à mente um ditado muito conhecido: “Tadorikite imada sanroku”, (Pode-se fazer uma longa caminhada, apenas para se encontrar ainda no sopé da montanha), o que significa que Kawakubo percorreu um longo caminho, mas ainda tem muito para percorrer.

O evento Primavera-Verão da Comme des Garçons não foi um desfile propriamente dito, mas sim uma exposição, na qual as pessoas podiam ver uma procissão de roupas — uma experiência espantosa, dada a sua rica inundação de cores, que parecia um arranjo de flores ikebana de vanguarda.

“As pessoas podem sentir-se deprimidas em situações sombrias, mas eu usei esse desfile para expressar expectativas de um futuro brilhante”, disse Kawakubo.

Pode a moda reflectir os tempos sombrios de hoje? O uso rebelde e característico do preto de Kawakubo, impregnado de rios de cor, sugere uma resposta afirmativa.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post