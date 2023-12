Hyundai Kauai HEV, aposta na economia familiar

Não é difícil olhar para o actual Kauai e para a geração anterior e encontrar diferenças. Desde logo nas dimensões: de 4205mm passou a apresentar-se agora com 4,35 metros (4385mm, nas versões de cariz desportivo N Line), com ganhos na distância entre eixos, mas também na capacidade de arrumação, com quase mais 100 litros disponíveis na bagageira, sendo agora mais capaz de atrair clientes que procuram um familiar compacto, sem comprometer a facilidade com que se move pelo perímetro urbano.

O espaço no habitáculo, aliás, será a sua melhor mais-valia, passando a ser fácil a um adulto usar a segunda fila de bancos. E se dois continuam a encontrar maior conforto, não será inconcebível transportar três pessoas no banco traseiro, sendo que o espaço para joelhos está praticamente ao nível do maior Tucson. É, aliás, neste modelo que o Kauai parece ter ido buscar parte da sua inspiração, desde logo pela inclusão de luzes de pixéis paramétricos na dianteira, na qual se destaca ainda a grelha do radiador inferior com Air Flaps.

No interior, este Kauai é o primeiro modelo da Hyundai a aplicar o Connected Car Navigation Cockpit, que incorpora um ecrã panorâmico duplo, com o painel de instrumentação digital e o ecrã táctil, ambos de 12,3 polegadas, a criarem a sensação de estarem unidos. Mas, importante, os botões físicos, tanto para a climatização como para o sistema de infoentretenimento, não foram eliminados, o que responde a uma das críticas mais audíveis por parte de quem segue a indústria.

Foto Hyundai Kauai HEV, dr

Outro ponto a seu favor é a funcionalidade, com bancos traseiros rebatíveis na proporção de 40/20/40 (mais comum em segmentos superiores) e vários espaços de arrumação, tanto à frente como atrás. Na dianteira, o selector de velocidades eléctrico shift-by-wire, montado na coluna de direcção, permitiu criar um espaço mais desafogado.

No caso da variante HEV, o grupo propulsor reúne um bloco a gasolina de quatro cilindros de ciclo Atkinson de 1,6 litros, um motor eléctrico, que produz 43cv e 170 Nm de binário, e uma pequena bateria de 1,32 kWh. Em conjunto, permitem desenvolver 141cv e binário máximo de 265 Nm, números que garantem um bom desempenho em praticamente todos os regimes. Mas a cereja é mesmo aquela pequena bateria que regenera tão depressa que nunca dá a sensação de ser insuficiente. E o resultado é cruzar a cidade de ponta a ponta sem praticamente ouvir o motor térmico a entrar em acção. É, aliás, na cidade que o Kauai HEV consegue as melhores prestações, com o bem construído sistema híbrido a privilegiar a corrente eléctrica, o que resulta numa significativa poupança de combustível. A marca fala num consumo combinado de 4,5 l/100 km, e não é difícil até verificar valores inferiores.

Fora da malha urbana, o Kauai HEV não se porta mal, respondendo de forma positiva a praticamente todas as solicitações, mas não será o mais expedito: tem uma velocidade máxima de 160 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 11 segundos. Ou seja, o melhor é não entrar em picardias ou em ultrapassagens demasiado apertadas; quaisquer manobras deste género exigem algum estudo prévio, mesmo quando accionado o modo Sport, que se nota mais nos primeiros metros percorridos, perdendo o fôlego demasiado depressa.

Na coluna dos prós, está o conforto com que transporta os seus ocupantes e a forma segura com que encara a tarefa, não sendo expectável que perca as cinco estrelas do Euro NCAP conquistadas em 2017.

Foto Hyundai Kauai HEV, dr

O Kauai integra o pacote Hyundai Smart Sense, que inclui uma câmara no habitáculo para analisar a atenção do condutor, além de uma série de sistemas de assistência, nomeadamente cruise control inteligente, que recorre às informações da navegação para actuar, radar de ângulo morto e prevenção de colisão e sensores de estacionamento traseiros e dianteiros.