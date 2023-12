Rendas antigas só aumentam no próximo ano em linha com a inflação

As rendas antigas vão ser actualizadas em 6,94% em 2024, mas o Governo garante que não irão sofrer mais qualquer tipo de aumento. Já os senhorios serão compensados a partir do segundo semestre.

As rendas antigas vão começar a ser descongeladas no próximo ano, mas apenas em função da inflação, não sofrendo mais qualquer tipo de aumento em 2024. A garantia é dada pelo Governo, que assegura que, ao contrário do que está previsto na lei do Mais Habitação, não serão fixados novos limites de rendas para os inquilinos com contratos antigos. Por conhecer está, para já, o funcionamento da compensação que será atribuída aos senhorios destes contratos, que, a entrar em vigor, só chegará a partir do segundo semestre do próximo ano.