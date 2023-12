Viva o Almada, viva… Pop! – eis os não simão a Pintar o Sete

Surgiram por volta de 2015 e tornaram-se notados com o EP Se Houvesse Vida Aqui (2017), que viria a ter por sucessor outro EP, Circo Perfeito, em 2022. Agora, a um ano de distância deste último, lançam aquele que é o sue primeiro álbum, um disco-livro com oito canções pop escritas a partir de poemas de Almada Negreiros (1893-1970), Cesário Verde (1855-1886), Ana Hatherly (1929-2015) e Cláudia R. Sampaio (1981-). Chamaram-lhe Pintar o Sete, uma expressão popular que era muito citada por Almada Negreiros, e têm andado a promovê-lo nas lojas Fnac (sexta-feira, dia 8, estarão na do Colombo, às 17h). O lançamento ao vivo do trabalho, contudo, só ocorrerá em 2024, no dia 10 de Fevereiro, na Casa da Cultura de Setúbal (às 21h30).

