Dez dos principais bancos assinam acordo climático na COP28, sem referir os combustiveis fosséis

Nenhuma menção à eliminação progressiva do financiamento dos combustíveis fósseis. Dez dos principais bancos de desenvolvimento do mundo comprometeram-se a intensificar os seus esforços climáticos na cimeira COP28, mas não disseram nada sobre a suspensão do financiamento de projectos de combustíveis fósseis, segundo um documento visto pela Reuters.

Numa declaração a anunciar durante o evento no Dubai, o grupo, que inclui o Banco Mundial e os seus pares regionais, afirma-se que a janela de oportunidade para garantir um planeta habitável está a "fechar-se rapidamente".

Os apelos para rever a forma como os bancos são geridos em resposta à crise climática aumentaram no meio de eventos climáticos extremos recorde e, embora o grupo tenha desembolsado um recorde de 61 mil milhões de dólares em financiamento em 2022, continua a ser apenas uma pequena fracção do que é necessário.

Com o aumento das emissões globais e apesar de o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ter dito aos líderes mundiais na sexta-feira que acabar com a utilização de combustíveis fósseis era a única forma de salvar o planeta, a declaração não fez qualquer menção directa à questão.

Até à data, o Banco Europeu de Investimento é o único dos signatários que assinou a chamada "Declaração de Glasgow" e comprometeu-se a deixar de conceder empréstimos a projectos de combustíveis fósseis, uma vez que a queima destas fontes de energia é responsável pela maior parte das emissões de gases com efeito de estufa provocadas pelo homem.

No futuro, os bancos afirmaram que tencionam chegar a acordo sobre uma abordagem comum para acompanhar e comunicar o impacto climático e que irão intensificar a utilização de análises para ajudar os países a identificar prioridades e oportunidades de investimento.

Um novo programa conjunto de estratégias a longo prazo, gerido pelo Banco Mundial, coordenará o apoio para ajudar os países e as entidades subnacionais a desenvolver planos sobre questões como a descarbonização e a resiliência climática.

O grupo também se comprometeu a ajudar os países a criar plataformas para incentivar uma "combinação de apoio que se reforce colectivamente", nomeadamente em matéria de reforma política, financiamento e assistência técnica. Para atrair mais capital privado, o grupo afirmou que iria analisar actividades como a eliminação de alguns subsídios prejudiciais e o desenvolvimento de reservas de projectos ecológicos.

Os bancos planearam aumentar o financiamento para ajudar os países a adaptarem-se aos impactos das alterações climáticas, nomeadamente através do reforço do apoio à gestão do risco de catástrofes, à preparação para catástrofes e ao desenvolvimento de capacidades. Também planearam "reforçar a colaboração" nos domínios da natureza, da água, da saúde e do género

"Reflectindo a urgência e a escala das questões a abordar, estamos a impulsionar a nossa acção conjunta em matéria de clima e desenvolvimento, reforçando a nossa colaboração para aumentar o financiamento e melhorar a medição dos resultados, reforçar a colaboração a nível nacional e aumentar o co-financiamento e o envolvimento do sector privado", refere o comunicado.