Com um orçamento de 200 euros para dois anos e dois presidentes com 20 e 21 anos, a ExplicaMisto tem cada vez mais inscritos e vai ganhando notoriedade um pouco por todo o país.

Quem as observa não percebe com facilidade quem é a explicadora e a explicanda. São quase da mesma idade e essa é uma das vantagens do sistema que as une: juntar pessoas que têm muito em comum.