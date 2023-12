Sinwar, Deif e Issa são os alvos de Israel no Sul de Gaza, numa guerra de fim incerto

Planos israelitas incluem assassinar os líderes políticos do Hamas, que vivem no Qatar. Capturar ou matar os chefes militares que ainda estarão em Gaza seria uma “vitória simbólica importante”.

Dando eco à questão colocada por muitos desde que Benjamin Netanyahu declarou que Israel vai “acabar com o Hamas”, o Presidente francês defendeu que é preciso clarificar esse objectivo: “Alguém acredita que a destruição total do Hamas é possível?”, questionou Emmanuel Macron. “Se for esse o objectivo, a guerra vai durar dez anos”, afirmou o Presidente francês, este sábado, no Dubai. Pior, avisou, se for esse o propósito, o risco é que esta se torne uma “guerra sem fim”.