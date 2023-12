PSOE e Puigdemont anunciam nome do coordenador das negociações para aplicar o acordo

O secretismo era muito e as expectativas baixas, mas a primeira reunião entre os socialistas espanhóis e o partido independentista Juntos pela Catalunha, na Suíça, terminou com o anúncio que era o único ponto da agenda conhecido – o diplomata salvadorenho Francisco Galindo será coordenador e porta-voz do grupo de personalidades que funcionarão como “verificador independente”, gerindo o processo de negociações para pôr em prática o acordo que permitiu Pedro Sánchez continuar no poder.

