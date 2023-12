Tornar-se nos seus

Ontem, o meu filho Pedro deixou a gravata da farda no colégio. Hoje, felizmente, a dita cuja apareceu nos perdidos e achados. E podia estar tudo bem, não fosse ter-se dado o caso de há bocado, à saída do carro, sua excelência me ter informado de que não sabe onde deixou o pulôver. Mas não é pelos esquecimentos dele que escrevo estas palavras. O motivo desta reflexão foi a minha resposta automática que, acima de tudo, serviu para confirmar uma suspeita já com algum tempo: senhoras e senhores, transformei-me na minha mãe.

