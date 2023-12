Luís Amado: “Médio Oriente deixou de ter relevância para os EUA na energia”

Luís Amado, ex-ministro da Defesa e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros entre 2005 e 2011, acompanha as grandes mudanças geopolíticas mundiais, com particular foco na evolução no Médio Oriente, onde participa num think thank nos Emirados Árabes Unidos. Em entrevista ao PÚBLICO, considera que hoje nos aproximamos de “um choque de civilizações”, a visão “pessimista” defendida em 1996 por Samuel Huntington: “Vamos entrar na próxima década com dois blocos antagónicos, não só geoeconómicos, mas ideológicos”. O ex-presidente do Banif, de 2012 a 2015, e da EDP, de 2018 a 2021, prevê uma flutuação do preço do petróleo entre os 80 e os 100 dólares, tendo em conta o valor orçamentado pela Arábia Saudita para promover os seus investimentos. Comentando a guerra na Ucrânia, de resolução difícil, Amado recorda a conversa que teve, em 2012, com Serguei Ivanov, então chefe de gabinete de Putin, à margem do encontro do Clube de Bilderberg (um centro de poder ocidental privado), a conferência que serviu para os EUA anunciarem que se iriam tornar nos maiores produtores e exportadores de petróleo: “Ali percebi o que se iria passar dali em diante” na Ucrânia. Qualifica de “tragédia “que o conceito estratégico dos EUA, liberal e de globalização, que era já questionado pela Rússia e pela China, fosse também posto em causa “por um Presidente [Trump], que veio de fora do sistema para representar a sua mudança”.

