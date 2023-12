Republicano George Santos expulso do Congresso dos EUA

A breve carreira do republicano George Santos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chegou ao fim na sexta-feira, quando os congressistas votaram a favor da sua expulsão devido a acusações de corrupção e de utilização incorrecta de fundos de campanha.

A Câmara votou 311-114 a favor do afastamento imediato, ultrapassando a maioria de dois terços necessária para expulsar um dos seus membros. Pouco antes da votação, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse que votaria contra a expulsão, segundo um assessor.

George Santos, de 35 anos, está envolvido em controvérsias desde que foi eleito, em Novembro de 2022. Admitiu ter falsificado grande parte da sua biografia e os procuradores federais acusam-no de branquear fundos de campanha e de defraudar doadores. Santos declarou-se inocente dessas acusações.

Sobreviveu a uma anterior tentativa de expulsão no início de Novembro, de 2023, quando 182 dos seus colegas republicanos e 31 democratas votaram contra a sua destituição, alegando que o caso criminal deveria ser resolvido primeiro. A sua expulsão reduz a já magra maioria dos republicanos para uma maioria de 221-213. O distrito que representa, que inclui partes da cidade de Nova Iorque e de Long Island, é considerado um dos mais competitivos.

No mês passado, uma investigação bipartidária do Congresso descobriu que tinha debitado quase quatro mil dólares em tratamentos de spa, incluindo Botox, na sua conta de campanha para o Congresso. Também gastou mais de quatro mil dólares do dinheiro da campanha na loja de retalho de luxo Hermes e fez "pequenas compras" na OnlyFans, uma plataforma online conhecida pelo seu conteúdo sexual.

Os problemas de George Santos começaram pouco depois da sua eleição, em Novembro de 2022, quando os meios de comunicação social noticiaram que ele não tinha frequentado a Universidade de Nova Iorque nem trabalhado na Goldman Sachs e no Citigroup, como tinha afirmado durante a campanha. Também alegou falsamente uma herança judaica e disse aos eleitores que os seus avós tinham fugido dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial.

George Santos nega ter cometido qualquer irregularidade e o seu julgamento está agendado para 9 de Setembro de 2024, pouco antes das eleições de Novembro que determinarão o controlo da Casa Branca e de ambas as câmaras do Congresso. A governadora democrata do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, tem agora 10 dias para convocar uma eleição especial para o lugar. A eleição deve ter lugar 70 a 80 dias após essa proclamação.