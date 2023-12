Azeites Esporão: “É um luxo e um privilégio trabalhar com variedades tradicionais”

No mundo do vinho, a apresentação de colheitas novas é o pão nosso de cada dia; no mundo do azeite, tal prática não faz parte da nossa cultura organizacional e até parece estranha aos consumidores que acham que o azeite é, de ano para ano, todo igual e não se fala mais nisso.

