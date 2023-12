Portugal congela play-off da Liga das Nações feminina

Ada Hegerberg marcou dois golos em oito minutos e traçou, com um hat-trick, o destino da selecção lusa, que na terça-feira recebe a França para tentar evitar ficar em último lugar no Grupo 2.

Portugal perdeu, esta sexta-feira, por 4-0, em Oslo, frente à selecção norueguesa e caiu para o último lugar do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações de futebol feminino. Na próxima terça-feira, em Leiria (18h15, RTP), perante a líder França, terá a última oportunidade para chegar ao play-off de permanência e evitar a despromoção à Liga B.

Indiferente ao frio polar, com os termómetros a indicarem temperaturas na casa dos 10 graus negativos, Portugal acalentava fundadas esperanças num resultado positivo frente à Noruega, adversário que a equipa lusa venceu em finais de Setembro, em Barcelos, por 3-2.

Apesar do ranking superior das nórdicas, do relvado gelado do Ullevaal Stadion, do factor casa e do regresso de Ada Hegerberg (Bola de Ouro em 2018), Portugal acreditava poder conseguir, matematicamente, garantir o acesso ao play-off de permanência na penúltima ronda ou mesmo posicionar-se para, no fecho de contas do grupo, superar a Áustria na tabela classificativa.

Expectativas reforçadas frente a uma equipa que ainda não ganhara qualquer jogo (somava dois empates, com França e Áustria), mas prontamente desfeitas com a entrada desastrada no jogo de Oslo.

Uma perda de bola a meio-campo resultou no primeiro de três golos de Ada Hegerberg, aos 3 minutos. A avançada surgiu sem oposição a cabecear para a baliza ainda com a selecção portuguesa incrédula. E como um azar nunca vem só, a Noruega chegou ao segundo golo no segundo remate da partida, aos 8 minutos, na sequência de um penálti que Hegerberg não desperdiçou.

Francisco Neto ainda tentou recompor a equipa, mas a incapacidade de surpreender uma muito bem organizada Noruega foi gritante. Especialmente depois da substituição forçada de Jéssica Silva, com uma lesão muscular.

Sem necessidade de forçar, a Noruega limitou-se a gerir e esperar por um terceiro golo que dissipasse quaisquer dúvidas. E, no regresso dos balneários, cumpriu mais uma etapa, com Ada Hegerberg (50') a completar o hat-trick e a sentenciar o encontro.

Sem mais nada a perder, Portugal libertou-se e mostrou que poderia ter conseguido algo diferente nesta partida. Ana Capeta, num cabeceamento com selo de golo, obrigou Mikalsen a empenhar-se na defesa da baliza norueguesa para evitar o 3-1 que a selecção lusa continuou a perseguir... sem sucesso.

A Noruega fechou, já no período de compensação, as contas da noite com um golo de Sophie Haug (90+3'), com Inês Pereira a nada poder fazer depois de ter evitado dois golos cantados das nórdicas.