“Vão-se foder”, diz Elon Musk aos anunciantes que saíram da rede social X

Dono do antigo Twitter admite que o boicote dos anunciantes à plataforma, devido a conteúdo anti-semita, pode “matar” a empresa.

Elon Musk, o dono bilionário da rede social X (ex-Twitter), atacou os anunciantes que saíram recentemente da plataforma em protesto contra a profusão de conteúdo anti-semita, incluindo o apoio do fundador a uma mensagem de teor racista. "Vão-se foder", disse Musk numa entrevista num evento do New York Times, esta quarta-feira, em Nova Iorque.

IBM, Apple, Disney, Warner Bros., NBC Universal, Comcast e a Comissão Europeia, entre outras entidades públicas e empresas, suspenderam neste mês os seus gastos publicitários na rede social depois de Musk ter comentado favoravelmente uma mensagem de um utilizador que acusava os judeus de promover ódio aos brancos, com alusões à teoria conspirativa da "grande substituição". Na mesma semana, o site Media Matters publicou uma investigação em que afirmava que os anúncios pagos por grandes empresas estavam a aparecer na plataforma junto a posts de teor neo-nazi, intensificando a fuga dos anunciantes. Posteriormente, o X apresentou um processo por difamação contra o site noticioso.

No evento em Nova Iorque, Musk admitiu que escreveu "a pior" de uma série de mensagens "tolas" suas na plataforma, referindo-se ao post de apoio à teoria de que os judeus promovem o ódio aos brancos, mas voltou a negar ser anti-semita. O dono do X passou os últimos dias em contenção de danos, visitando Israel e falando com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Na quarta-feira, porém, Musk desafiou os anunciantes que pensam que o bilionário é anti-semita a não gastar dinheiro na plataforma: "Se alguém quiser tentar chantagear-me com anúncios, com dinheiro? Vão-se foder. Não anunciem."

O dono do X reconheceu, contudo, que o boicote poderá levar a empresa à falência: "O que este boicote de anunciantes vai fazer é matar [o X]. O mundo inteiro vai saber que esses anunciantes mataram a empresa e nós vamos documentar tudo em grande detalhe."