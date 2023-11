Óbidos Vila Natal e uma Fortaleza de Chocolate para a família

PASSEIOS

Óbidos Vila Natal

1 a 31 de Dezembro

O espírito natalício torna a assentar no burgo medieval, transformando-o desta vez numa verdadeira Escola de Feiticeiros.

Entre o Laboratório de Poções, o slide de vassouras voadoras, a Casa do Gigante com animais fantásticos, a Rampa Gelada, o Labirinto Encantado, as receitas de herbalismo, o Bar Três Varinhas, o Salão de Magia, o Tribunal de Feiticeiros, os bonecos de neve e, claro, a casinha do Pai Natal, a festa espalha-se por todos os cantos, servindo, como é habitual, vários gostos e idades.

Música, teatro, artes circenses, comédia e mais de 80 workshops também entram no caldeirão que, nesta edição, vem cozinhado por 473 artistas.

As portas de Óbidos Vila Natal estão abertas das 11h às 20h – excepto nos dias 4 a 7, 11 a 14, 24 e 31 de Dezembro, com fecho às 18h; e ao sábado, às 23h –, estando encerradas no dia de Natal. A entrada custa 10€ (8€ dos três aos 11 anos).

FEIRAS

Fortaleza de Chocolate de Valença

1 a 10 de Dezembro

Bombons e bombocas, crepes e cascatas, trufas e torrões, brigadeiros e bolos… Na praça-forte de Valença do Minho, está tudo a postos para mais uma edição (a 11.ª) da festa que tem o chocolate como protagonista.

Com entrada livre a adoçar a visita, juntam-se produtores, pasteleiros e chocolateiros de ambos os lados da fronteira para dar a provar estas e outras iguarias (incluindo sem glúten). Este é um dos trunfos da programação natalícia do município, onde entram também momentos mágicos numa Duendelândia, neve, presépios e outras atracções.

A feira está aberta todos os dias, das 10h às 20h.

Ohana Market - Mercado de Natal

29 de Novembro a 6 de Dezembro

Inspirado na cultura havaiana e no conceito de “família e conexão” que lhe empresta o nome, o novo mercado de Natal promete encher o Coliseu Porto Ageas com a magia da quadra. É o primeiro mercadinho do género nesta sala e traz um programa recheado e apontado às famílias.

Nas bancas estão produtos artesanais nacionais, “diferentes, únicos e originais” assim atesta a organização, mas também música, workshops culinários e momentos como o cortejo natalício com soldadinhos de chumbo.

Com entrada livre, está aberto das 11h às 20h (quinta, sexta e sábado encerra às 22h).

Mercado de Natal de Serralves

1 a 3 de Dezembro

No Parque de Serralves (Porto), estão na montra produtos criativos e sustentáveis, de safra nacional e internacional, e uma oferta que vai do gourmet à decoração, passando por brinquedos, acessórios, roupas, velas artesanais, ilustração e serigrafia, entre outros.

A compor a cesta estão também oficinas de Natal, bancas de street food, poesia e o concerto Sons do Parque com o Quarteto de Saxofones da Banda Sinfónica Portuguesa.

De sexta a domingo, das 10h às 19h, com entrada livre.

TEATRO

Q de Quê?

1 a 3 de Dezembro

Pelas mãos do Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda Quando Eu Disser, um “espectáculo em forma de pergunta”, que convida os miúdos (a partir dos oito anos) a reflectirem “sobre diversidade, identidade e expressão de género”.

Criado por Alfredo Martins (que assina o texto) e Luís Godinho (que o interpreta), conta com figurinos de Ainhoa Vidal e cenografia de Carla Martinez para compor “uma ambiência quase imersiva, paisagem saturada entre o real e o sonho”. Ali se apresenta “um ser que nos vai questionar e desafiar a olhar mais atentamente para tudo o que nos rodeia”, acrescentam.

A interrogação coloca-se no Centro Cultural da Malaposta (Olival Basto), sexta e sábado, às 16h, e domingo, às 11h, com bilhetes a 6€ (8€ para adulto).

Hansel e Gretel

1 a 3 de Dezembro

A Red Cloud Teatro de Marionetas parte do conto dos irmãos Grimm para criar um espectáculo para toda a família, musicado e imersivo, estabelecendo pontes com a actualidade. A ideia passa por, explicam em comunicado, “potenciar um pensamento consciente da natureza das coisas e das vontades”, explorando temas como o género, as condições sociais e humanas e, até, a definição de “o que é ser bruxa”.

Cabe ao Teatro Aveirense (Aveiro) acolher a estreia da peça, que estará em cena sexta (15h30), sábado (19h) e domingo (17h). O bilhete custa 3€.

Picasso Agarrado Pelo Rabo

1 a 17 de Dezembro

A Companhia de Teatro de Almada estreia uma peça para a infância inspirada no universo artístico de Pablo Picasso.

Com as capacidades criativas do ser humano como elemento central da história, destacam-se “os contrastes entre o espaço mágico e a crueza dos objectos, a joie de vivre e a vivência como luta de formas (por vezes cruel), as dificuldades da vida e o prazer criativo de lhes encontrar soluções”, detalha Pedro Proença, que partilha a autoria do espectáculo com Teresa Gafeira.

Em cena no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), com sessões ao sábado e feriados, às 16h, e ao domingo, às 11h e 15h. Bilhetes entre 5€ e 10€.

Foto Uma peça inspirada no universo artístico de Pablo Picasso Rui Carlos Mateus

ACTIVIDADES

Space Wars

É a primeira escape room do país imersa no universo Guerra das Estrelas. A missão dos participantes é fintar o lado negro da força, sabendo que “são a única esperança para recolher informações cruciais e desafiar uma presença ameaçadora”, adianta a promotora Mission to Escape. Uma missão que só requer “inteligência, audácia e trabalho de equipa”.

A aventura custa 17,50€ e decorre no Arrábida Shopping de Vila Nova de Gaia, ao pé dos cinemas, onde também está aberta uma sala dedicada ao imaginário de Harry Potter e outra de acção moldada pela série televisiva S.W.A.T.: Força de Intervenção.

CINEMA

Histórias sobre a Bondade com Alguma Maluqueira

2 e 3 de Dezembro

À tela do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) vão sete curtas-metragens “divertidas, mas com boas intenções pelo meio”.

O Narrador Inacreditável, A Rainha das Raposas, Dubak, Mishou, Rehak, Mania de Correr e Avós Natalícias são os títulos em exibição. Sábado e domingo, às 16h30, com bilhetes a 3€.

Foto Avós Natalícias na tela DR

CIRCO

O Carteiro e o Menino

1 de Dezembro a 7 de Janeiro

O carteiro Tomás e o menino Ivo são os protagonistas do espectáculo criado pelo INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo no âmbito do projecto Circo de Papel.

Vai beber inspiração a uma mancheia de obras do Plano Nacional de Leitura e aborda temas como a sustentabilidade, a equidade, a paz, a reciclagem ou a igualdade de género. Avisa a sinopse: “Hora do correio é hora de pensar sobre ‘nós e o mundo’, ‘o mundo e nós’ e o ‘mundo que existe em nós’”.

O circo assenta arraiais no Parque da Juventude de Vila Nova de Famalicão, com sessões à sexta (21h), sábado (10h, 15h e 21h), domingo (15h e 21h) e feriados (dias 24 e 31 de Dezembro, às 10h; Natal e Ano Novo, às 15h). Bilhetes a 7,50€ (5€ dos quatro aos 14 anos e seniores).