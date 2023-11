Prazo para pagar a última prestação do IMI termina esta quinta-feira

Quando o valor do IMI supera os 100 ou os 500 euros, o pagamento do imposto pode ser feito por duas vezes, em Maio e Novembro, ou por três, em Maio, Agosto e Novembro.

Os proprietários de imóveis cujo IMI supera os 100 euros têm até esta quinta-feira para pagar a última prestação deste imposto.

Segundo dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), este ano foram emitidas 4.082.440 liquidações de IMI, sendo 916.359 de valor até 100 euros. Aquele universo inclui 2.486.548 com valores de imposto entre os 100 e os 500 euros e 679.533 acima dos 500 euros.

Há já alguns anos que os contribuintes têm a possibilidade de pagarem em Maio a totalidade do IMI quando o seu valor supera os 100 ou os 500 euros – situações em que o pagamento pode ser feito por duas vezes, em Maio e Novembro, ou em três meses, em Maio, Agosto e Novembro, respectivamente.

De acordo com a mesma informação oficial, este ano houve 556.011 contribuintes que efectuaram o pagamento antecipado de IMI relativo a 2022, ou seja, que usaram a referência que é incluída na nota de liquidação de Maio para pagar integralmente o imposto.

As taxas de IMI são anualmente fixadas pelos municípios entre um valor mínimo de 0,3% e um máximo de 0,45%, estando previstas taxas agravadas para imóveis devolutos ou em ruínas.

O IMI é calculado com base no valor patrimonial tributário (VPT) que constem das matrizes em 31 de Dezembro do ano a que o imposto diz respeito.

Segundo os dados da execução orçamental, até Setembro os proprietários de imóveis pagaram 1.268,4 milhões de euros em IMI, um valor 1,9% inferior ao registado no mesmo mês do ano passado.