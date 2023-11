Dormidas no turismo aumentaram 8,5% em Outubro à boleia dos estrangeiros

O sector do alojamento turístico registou 7,4 milhões de dormidas em Outubro, mais 8,5% do que no mesmo mês de 2022, devido sobretudo aos mercados externos, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quinta-feira.

Também os hóspedes aumentaram em Outubro, neste caso 8,7% para 2,9 milhões.

Na estimativa rápida da actividade turística, o INE diz que os mercados externos “continuam a garantir o crescimento das dormidas”, com um aumento de 11,5%, para 5,5 milhões em Outubro. Já as dormidas de turistas residentes em Portugal tiveram um crescimento marginal de 0,3% para 1,8 milhões.

“Os mercados externos cresceram 11,5% (após +11,7% em Setembro), tendo sido registados 5,5 milhões de dormidas. As dormidas de residentes inverteram, ainda que muito ligeiramente, a trajectória de decréscimo dos quatro meses anteriores, totalizando 1,8 milhões (+0,3%; -3,3% em Setembro). Face a Outubro de 2019, observou-se uma aceleração das dormidas, com crescimentos de 20,9% nas dormidas de residentes e de 14,3% nos não residentes (+5,6% e +8,8% em Setembro, pela mesma ordem)”, indica o instituto estatístico.

Os principais mercados são o britânico (quota de 20% do total) e alemão (12,5%), seguindo-se do mercado norte-americano (9,9%). O INE destaca o facto de os Estados Unidos manterem a terceira posição.

No mês passado, refere o INE, 19,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico “estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes”, uma percentagem superior à registada em Setembro (14,4%).

O acréscimo de dormidas aconteceu em todas as regiões, com mais expressão “no Alentejo (+13,8%), no Norte (+11,7%) e no Centro (+11,0%).”