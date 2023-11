Pedro Proença assume presidência da Associação de Ligas Europeias

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, foi esta quinta-feira nomeado presidente da Associação de Ligas Europeias até ao fim do actual mandato, em 2025, informou aquele organismo, em comunicado.

A nomeação de Pedro Proença ocorreu durante uma assembleia geral extraordinária e implica a designação do líder da LPFP como representante da associação no Comité Executivo da UEFA, que será ratificada no próximo congresso do organismo regulador do futebol europeu, a 8 de Fevereiro de 2024, em Paris.

A 20 de Novembro, a LPFP anunciou que Pedro Proença tinha sido escolhido para presidente da Associação de Ligas Europeias, que reúne 40 ligas profissionais, representando mais de mil clubes de 34 países, e era gerida há dois anos por uma Comissão Executiva.

Presidente da LPFP desde Julho de 2015, Pedro Proença disse, na altura, não admitir que a liderança do organismo continental o desvie "um milímetro" das responsabilidades impostas pelo terceiro mandato consecutivo à frente da Liga de clubes.

"Sinal de orgulho"

A LPFP apontou como principais desafios de Pedro Proença a estabilização da Associação de Ligas Europeias, a implementação do processo de revisão estatutária e a definição do perfil para a eleição do próximo presidente, em 2025, assim como colocar a agenda da organização no topo das prioridades.

Com sede em Nyon, na Suíça, a EL foi fundada a 6 de Junho de 2005. O sueco Lars-Christer Olsson presidiu às Ligas Europeias até 26 de Março de 2021, altura em que foram eleitos 13 membros para a "board" do organismo, entre os quais Proença.

Pedro Proença reagiu à eleição que o conduz formalmente à liderança, considerando que se trata de um reconhecimento do trabalho feito a nível doméstico.

"É um sinal de orgulho para a Liga Portugal, para o trabalho que temos desenvolvido na Liga portuguesa, e é um reconhecimento inter pares que nos deve deixar a todos muito orgulhosos. Há mais de oito anos que estamos no 'board' da European Leagues e esta eleição para a presidência é um sinal de reconhecimento do trabalho que tem sido feito pela Liga Portugal", vincou.

"A nossa prioridade continua a residir no futebol profissional português e nos 34 clubes que ainda há muito pouco tempo nos elegeram para mais quatro anos de mandato. Não vamos perder o norte das nossas prioridades", garantiu Proença, que aceitou a eleição para a liderança da associação europeia após receber a garantia de que as funções são compatíveis com a presidência da Liga Portugal, assim como a defesa intransigente dos interesses do futebol profissional português.