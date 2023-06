Pedro Proença reeleito para último mandato à frente da Liga de clubes

Pedro Proença foi nesta quinta-feira reconduzido sem oposição para um terceiro e derradeiro mandato na presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), anunciou o organismo, sem revelar o resultado das eleições para os órgãos sociais.

No acto eleitoral, que ocorreu durante a tarde desta quinta-feira, na sede do organismo, no Porto, o ex-árbitro internacional encabeçou a única lista com vista ao quadriénio 2023-2027 e tornou-se o primeiro presidente da história do organismo a ser eleito para três mandatos seguidos.

De acordo com um comunicado publicado no sítio oficial da LPFP, os representantes das 18 sociedades desportivas da I Liga e das 16 do escalão secundário - com exceção das equipas B de Benfica e FC Porto - reelegeram também Mário Costa como presidente da Mesa da Assembleia Geral, Carlos Branco para a direção do Conselho Fiscal e Américo Esteves à frente do Conselho Jurisdicional, todos integrantes da lista de Pedro Proença.

Pedro Proença é o 10.º rosto distinto a passar pelo comando da LPFP, na sequência de Luís Duque (2014-15), de Mário Figueiredo (2012-15), do actual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes (2010-11), de Hermínio Loureiro (2006-10), de Valentim Loureiro (1989-91, 1991-94 e 1996-2006), do líder vigente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa (1995-96), de Manuel Damásio (1994-95), que então dirigia o Benfica, e dos já falecidos Lito Gomes de Almeida (1980-89) ou João Aranha (1978-80).

A tomada de posse dos novos órgãos sociais para o quadriénio 2023-2027 ficou marcada para terça-feira, às 18h, novamente no auditório João Aranha, na sede da LPFP, no Porto.