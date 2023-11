Cristiano Ronaldo alvo de processo judicial de 915 milhões de euros

Cristiano Ronaldo está a ser processado num caso judicial nos Estados Unidos da América após uma parceria do jogador do Al Nassr com a corretora de criptomoeda Binance. A BBC teve acesso ao processo e avança que os queixosos exigem uma indemnização de 915 milhões de euros ao internacional português. Tanto Ronaldo como a empresa sediada nas ilhas Caimão não reagiram a este processo, adianta a mesma fonte.

Os advogados responsáveis pelo processo alegam que, de acordo com a lei norte-americana, era obrigatório que Cristiano Ronaldo tornasse público o montante recebido nesta parceria. Esta obrigação estava intimamente ligada ao tipo de produto financeiro em causa nesta parceria, valores mobiliários. O jogador não o fez e o caso avança agora para tribunal.

De acordo com os queixosos (que não são identificados pela BBC), o patrocínio de Cristiano Ronaldo levou a avultadas perdas financeiras, tendo-se alegadamente registado um aumento de procura nos produtos oferecidos pela Binance de 500%. Esta tendência crescente está intimamente ligada à parceria realizada com o jogador do Al Nassr, reiteram os promotores do processo.

Em 2022, a Binance lançou um conjunto de NFT (non-fungible token, na sigla inglesa) da marca CR7. Estes produtos são tokens de bens (como imagens e contratos) que ficam registados em enormes bases de dados online criadas para transferências com criptomoedas (as blockchains).

Os NFT, que funcionam como uma espécie de recibo digital, ganharam fama em 2021, quando o artista digital Mark Winkelmann (Beeple) conseguiu vender o registo online de uma colagem digital por cerca de 58 milhões de euros. Desde então, vários museus, artistas e marcas, como a Lamborghini e a Nike também anunciaram a criação de NFT.

Este processo surge uma semana após o Departamento de Justiça norte-americano aplicar uma multa à empresa no valor de aproximadamente 3,9 mil milhões de euros, acusando a Binance de facilitar a movimentação de dinheiro a criminosos e terroristas.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi obrigado a sair do cargo de CEO da empresa e a pagar uma multa no valor de 53 milhões de dólares (aproximadamente 49 milhões de euros).

Do lado de Cristiano Ronaldo, a colaboração não parece ter um ponto final à vista, depois de o jogador anunciar novidades em breve. "A 'cozinhar' alguma coisa com a Binance", escreveu o jogador no Twitter esta terça-feira.