Morreu Shane MacGowan, o carismático líder do punk celta dos Pogues

Shane MacGowan, o carismático e acidentado vocalista e compositor dos irlandeses The Pogues, morreu aos 65 anos, vítima de doença prolongada. Foi a sua mulher, Victoria Mary Clarke, quem deu a notícia esta manhã, nas redes sociais.

A banda, que editou discos como Red Roses for Me (1984), Rum Sodomy & the Lash (1985) e If I Should Fall From Grace With God (1988), misturava influências punk com elementos próprios da música tradicional celta. MacGowan nasceu em Inglaterra, mas era filho de irlandeses.

Shane MacGowan nasceu a 25 de Dezembro de 1957, em Kent, na Inglaterra. Formaria os Pogues em 1982, com Spider Stacy (tin whistle, flauta irlandesa muito usada na música celta) Jem Finer (banjo, sobretudo) e James Fearnley (acordeão).

“Tornou-se óbvio que tudo o que podia ser feito dentro de um formato rock padrão já tinha sido feito, por norma de uma forma bastante má”, afirmou provocantemente à revista musical NME em 1983, numa altura em que as actuações ao vivo dos seus Pogues começavam a despertar curiosidade. “Queríamos empurrar música que tivesse raízes, e que no geral é mais forte, com mais raiva e emoção a sério, pela goela abaixo de um público pop.”

O frontman “escreveu frequentemente sobre a cultura e o nacionalismo irlandeses e as experiências da diáspora irlandesa”, lembra o jornal britânico The Guardian, que recupera uma afirmação do músico num documentário de 2020 (Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan): “Fiquei com vergonha de não ter tido coragem de entrar para o Exército Republicano Irlandês. Os Pogues foram minha maneira de superar isso.”

A banda cedo conquistou a atenção da crítica, que veio acompanhada de respeitáveis doses de sucesso comercial. Mudanças na formação e o comportamento imprevisível de Shane MacGowan, faceta que, para o melhor e para o pior, seria uma constante no seu percurso artístico e pessoal, dificultaram a tarefa de aproveitar com celeridade q.b. o entusiasmo gerado por Rum Sodomy & the Lash. Ainda assim, a banda conseguiu, três anos depois desse celebrado segundo disco, sair-se com If I Should Fall from Grace with God, que contém o tema mais conhecido dos Pogues: Fairytale of New York, canção de Natal extremamente famosa no Reino Unido.

Mas o abuso de álcool e de outras drogas, sintoma de uma tendência para a autodestruição que levaria a uma desintegração precoce do seu aspecto físico e da sua saúde, condicionariam fortemente o cantor e compositor, que no início dos anos 1990 foi mesmo demitido da banda que havia co-fundado.

Em 2000, a cantora Sinéad O’Connor, falecida em Julho deste ano, reportou a sua posse de heroína à polícia; a irlandesa esperava que, com isso, o desencorajasse de continuar a consumir. MacGowan ficou furioso com Sinéad​​, mas mais tarde agradeceu-lhe, dizendo que desempenhou um papel importante na sua alegada superação desse vício.