Sports Illustrated apagou artigos de jornalistas que não existem. IA faz parte da história

A dúvida sobre a identidade dos autores da Sports Illustrated surgiu depois do site de tecnologia Futurism descobrir fotografias de escritores da revista numa plataforma de venda de imagens com IA.

A revista de desporto norte-americana Sports Illustrated apagou várias análises sobre produtos de desporto, devido a suspeitas de que os autores não existem. Em causa está uma notícia desta semana do site de tecnologia Futurism que alerta para o facto de algumas fotografias de perfil dos autores da Sports Illustrated estarem à venda em plataformas de imagens criadas com inteligência artificial (IA). Soma-se o facto de não existir informação online sobre os autores em questão. A única menção da guru de desporto “Sora Tanaka” e do amante de ar livre “Drew Orwitz” na Internet eram as biografias que tinham na Sports Illustrated.

De acordo com a Futurism, que cita relatos anónimos de jornalistas da Sports Illustrated, os artigos terão sido escritos com ferramentas de IA generativa. Trata-se do ramo da IA por detrás de ferramentas como o ChatGPT, que permite produzir conteúdo original a partir da análise de enormes quantidades de dados. O Arena Group, que detém a publicação Sports Illustrated, desmente a acusação, mas reconhece que “Drew Orwitz” e “Sora Tanaka” não existem – os artigos foram comprados à AdVon Commerce, uma empresa que desenvolve soluções de comércio electrónico com IA.

Apesar da área de trabalho, a AdVon garante que foram humanos a escrever os artigos que vendeu. Algumas peças eram assinadas com pseudónimos para proteger os autores reais. O Arena Group diz que não estava a par da situação e terminou a parceria com a AdVon depois de descobrir.

“Os artigos em questão eram análises de produtos e eram conteúdos licenciados por uma empresa externa, a AdVon Commerce”, começa por explicar um comunicado da equipa da Sports Illustrated sobre a situação. “A AdVon garantiu-nos que os artigos em questão foram escritos e editados por humanos”, continua a justificação. “No entanto, soubemos que a AdVon fez com que os escritores utilizassem um pseudónimo em determinados artigos para proteger a privacidade dos autores.”

O grupo não menciona as fotografias de perfil que a equipa da Futurism encontrou na Generated.photos, uma plataforma que vende fotografias de perfil, criadas digitalmente, para treinar sistemas de IA, usar em videojogos, ou esconder a aparência física verdadeira online. Muitas podem ser geradas automaticamente com base em especificações do utilizador (por exemplo, tom de pele, expressão facial, tamanho do cabelo, cor dos olhos).

O PÚBLICO tentou contactar a AdVon Commerce e o Arena Group para mais informações, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

Não é a primeira vez que o grupo da Sports Illustrated se vê envolvida em controvérsia sobre IA. Em Fevereiro, a revista Men's Health, outra publicação do Arena Group, teve de editar uma peça escrita com inteligência artificial por incluir desinformação sobre testosterona.

Também não é a primeira vez que a equipa da AdVon Commerce é acusada de vender artigos escritos por algoritmos. Em Outubro, trabalhadores do site de análises de produtos Reviewed acusaram a empresa de usar IA para escrever alguns dos seus textos. A dona do site, a Gannett, desmentiu a acusação, mas reconheceu que estava a comprar artigos à ASR Group Holdings, um nome que a AdVon Commerce usa em alguns anúncios de emprego.

O caso na Sports Illustrated surge numa altura em que aumentam as preocupações sobre a utilização de sistemas de inteligência artificial no jornalismo. Um dos receios é que a tecnologia leve à proliferação de desinformação devido ao fenómeno da alucinação – uma característica de sistemas de IA generativa que produzem acidentalmente resultados que podem parecer plausíveis, mas que são factualmente incorrectos.

No entanto, várias publicações defendem que a tecnologia pode poupar tempo na escrita de peças simples (por exemplo, textos sobre as condições meteorológicas ou resultados de jogo, sem comentário). Empresas como a BuzzFeed começaram a usar a tecnologia para preparar conteúdo mais simples como quizzes e guias de viagem. Há também autores que usam a tecnologia para escrever partes de romances: é o caso de Allado-Mcdowell, que desde 2020 usa IA para escrever ficção e estudar o processo artístico.

Vários países debatem leis para evitar os efeitos negativos da tecnologia, sem travar o progresso. Na próxima quarta-feira, dia 6 de Dezembro, os representantes do Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho da UE reúnem-se para debater a versão de uma lei para regular programas e serviços de IA na União Europeia.