PÚBLICO vence seis Prémios de Ciberjornalismo do Obciber

O PÚBLICO foi o grande vencedor dos Prémios de Ciberjornalismo 2023, promovidos pelo Obciber - Observatório do Ciberjornalismo, arrecadando o prémio de Excelência Geral atribuído pelo júri e a mesma distinção atribuída pelos leitores. É a sexta vez consecutiva que o PÚBLICO vence a principal categoria destes prémios.

O jornal recebeu um total de seis distinções, incluindo as de melhor reportagem multimédia (júri), narrativa vídeo digital (público) e infografia digital (júri e público).

O anúncio dos vencedores da 16ª edição dos Prémios de Ciberjornalismo foi feito esta terça-feira, no final das VIII Jornadas de Ciberjornalismo, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.



A lista de todos os vencedores dos Prémios de Ciberjornalismo 2023:



1. Excelência Geral em Ciberjornalismo



PÚBLICO – votação do júri e do público



2. Última Hora



Sismo. Marrocos pode pedir apoio de mais países para resposta ao sismo que provocou mais de 2 mil mortes – como aconteceu (Observador) – votação do júri e do público



3. Reportagem Multimédia



Contas à vida: enfrentar a inflação (PÚBLICO) – votação do júri



Baixa de Lisboa: Liquidação Total (Expresso) – votação do público



4. Narrativa Vídeo Digital



“Do Outro Lado.” O doente terminal que aceitou esperar pelo fim (Observador) – votação do júri



Erosão costeira: e se daqui a uns anos a nossa praia já não estiver lá? (PÚBLICO) – votação do público



5. Narrativa Sonora Digital



O Sargento na Cela 7 (Observador) – votação do júri e do público



6. Infografia Digital



Somos 8.000.000.000 (PÚBLICO) – votação do júri e do público



7. Ciberjornalismo de Proximidade



Porto Brandão (Mensagem de Lisboa) – votação do júri



Vivem como imigrantes ilegais no país onde nasceram, Portugal. “Mandaram-me para Angola, mas eu não conheço aquele país, nunca saí daqui” (Mensagem de Lisboa) – votação do público



8. Ciberjornalismo Académico



Entre o Sentir e o Ser (ComUM) – votação do júri



Cuidadores informais e a falta de apoio. “Não existe obrigação. O que existe é a vontade de cuidar (Individual – Maria Carvalho e Nuno Diogo Pereira) – votação do público