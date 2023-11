Acordo com um dos sindicatos dos médicos normaliza situação no SNS?

Neste P24 ouvimos a editora de sociedade do PÚBLICO, Rita Ferreira.

Foi na última e derradeira reunião do longo processo negocial entre os sindicatos médicos e o Ministério da Saúde. A equipa liderada por Manuel Pizarro chegou a acordo com o Sindicato Independente dos Médicos relativamente à revisão da grelha salarial. Neste P24 ouvimos a editora de sociedade do PÚBLICO, Rita Ferreira.

