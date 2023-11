Redução do IRS aprovada no OE aumenta desigualdades de rendimentos

Estudo mostra que reforço do CSI previsto no OE reduz oito vezes mais o risco de pobreza do que o corte no IRS, apesar de, mesmo somado a outras medidas, custar quase 12 vezes menos ao Estado.

Apesar do impacto positivo que irá ter nos níveis de rendimento dos portugueses, a redução do IRS muito pouco efeito tem no combate à pobreza e conduz mesmo a um agravamento dos níveis de desigualdade em Portugal. A conclusão é do Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospectiva da Administração Pública (PlanAPP), que assinala ainda assim que, por causa de medidas como o reforço do Complemento Solidário para Idosos (CSI), o OE esta quarta-feira aprovado pela Assembleia da República levará a uma diminuição do risco de pobreza e da desigualdade.