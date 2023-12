Benfica perde na Grécia por dois pontos na Champions de basquetebol

Um Benfica menos capaz na fase final do encontro foi derrotado nesta quarta-feira, por 76-74, na visita aos gregos do PAOK, na quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de basquetebol.

Depois do triunfo na Luz sobre este adversário, por expressivos 94-72, no seu único êxito na prova, as "águias" estiveram perto de ganhar novamente, contudo, estiveram mal na finalização e, a 24 segundos do fim, até desperdiçaram uma posse de bola.

O Benfica entrou personalizado, conseguindo surpreender com um parcial inicial de 11-1, que se verificava a meio do período inicial, que terminou com diferença de oito pontos (22-14, para os lisboetas).

Os bicampeões portugueses mantiveram a vantagem confortável até aos 34-25, altura em que permitiram um 8-0, que deixou o rival a um ponto, antes de conseguir a primeira liderança, aos 39-37, com que se atingiu o intervalo.

Na base da reacção a afinação do tiro exterior dos gregos, agora também a ceder menos "turnovers", a recuperar da desvantagem nos ressaltos. E também a riqueza do banco, do qual saíram 31 pontos, contra somente 11 dos "encarnados".

Laurynas Beliauskas, com 13 pontos, era o melhor marcador, enquanto nos lusos se destacava Aaron Broussard, com oito.

O terceiro período foi o mais equilibrado, com 16-15 para os anfitriões, que, ainda assim, permitiram um 8-0 ao Benfica, que saltou para a liderança (49-44), que não conseguiu manter, já que, à entrada para o parcial decisivo, o PAOK comandava por 55-52.

Com 71-71 a um minuto e meio do fim, a fase final foi muito atabalhoada, com os lisboetas, algo precipitados no ataque, a sentirem que poderiam ter vencido.

No outro desafio da "poule", os turcos do Galatasaray, com um triunfo na prova, recebem na quinta-feira os israelitas do Hapoel Jerusalém, que já ganhou dois encontros.

O primeiro classificado de cada grupo avança directamente para os oitavos de final, enquanto os segundo e terceiro disputam o "play-in".