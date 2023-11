Mural de Banksy sobre o “Brexit” foi demolido em Dover

O mural do artista Banksy, em que um operário delapida uma das doze estrelas amarelas no fundo azul da bandeira da União Europeia (UE), pintado em 2017 num prédio em Dover, Inglaterra, foi em grande parte destruído durante a demolição do edifício que era antigo e estava degradado.

A obra de arte em que um homem pendurado em cima de uma escada bate com um martelo e um escopo numa das estrelas representadas na bandeira, segundo o jornal The Independent, estava estimada no valor de um milhão de libras (mais de um milhão de euros) numa avaliação feita pelo coleccionador especialista na obra de Banksy, John Brandler. Em 2019, a pintura apareceu caiada da noite para o dia, mas foi depois restaurada.

A demolição do prédio foi aprovada pelo município de Dover no âmbito do Dover Beacon Project, no valor de 25,4 milhões de libras (mais de 29 milhões de euros), um projecto de reconstrução da zona, não isento de polémica, que substituirá um parque de estacionamento e a discoteca Funky Monkey criando um centro cultural, educativo e empresarial em Bench Street, como relata ainda o jornal britânico.

Desenhada na empena de um edifício em Dover, cidade costeira no sudeste da Grã-Bretanha da qual sai a ligação marítima a Calais, no norte de França (onde o artista britânico já tinha feito outro mural com referência à crise dos refugiados na Europa), a obra de arte agora demolida surgiu em Maio de 2017, um ano depois de o Reino Unido ter votado a favor do "Brexit", a sua saída da UE.

Em declarações ao The National, um porta-voz do Conselho Distrital de Dover (DDC) afirmou que "antes de autorizar a demolição, e depois de ter recebido aconselhamento profissional sobre conservação, o DDC determinou que o mural de Banksy não poderia ser conservado de forma viável sem custos consideráveis para os contribuintes locais, mesmo que isso fosse tecnicamente possível".

O líder trabalhista do município, Kevin Mills, explicou à imprensa britânica que o stencil do homem no escadote e as estrelas amarelas foram salvas, mas o fundo azul foi danificado. No entanto, acrescentou, há imagens digitais que permitirão fazer um restauro caso isso seja possível. Haverá agora discussões para se perceber se o que restou da obra de arte pode ser conservado e colocado em exposição.